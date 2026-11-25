Une autorité de régulation britannique inflige une amende de 111 millions de dollars à des fabricants de parfums pour entente illicite dans le cadre de transactions avec Unilever

L'autorité britannique de la concurrence a annoncé mercredi avoir infligé à trois fournisseurs de parfums une amende totale de 85 millions de livres sterling (111,27 millions de dollars) pour s'être entendus sur des stratégies de prix et des négociations commerciales dans le cadre de leurs relations avec leur principal client, Unilever ULVR.L .

Firmenich, Givaudan GIVN.S et International Flavors & Fragrances IFF.N ont illégalement échangé des informations afin de refuser les demandes commerciales d’Unilever, notamment celles portant sur des baisses de prix, et se sont mis d’accord pour ne pas se débaucher mutuellement les collaborateurs travaillant sur le compte Unilever, a déclaré l’Autorité de la concurrence et des marchés.

(1 dollar = 0,7639 livre)