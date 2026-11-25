L'autorité britannique de la concurrence a annoncé mercredi avoir infligé à trois fournisseurs de parfums une amende totale de 85 millions de livres sterling (111,27 millions de dollars) pour s'être entendus sur des stratégies de prix et des négociations commerciales dans le cadre de leurs relations avec leur principal client, Unilever ULVR.L .
Firmenich, Givaudan GIVN.S et International Flavors & Fragrances IFF.N ont illégalement échangé des informations afin de refuser les demandes commerciales d’Unilever, notamment celles portant sur des baisses de prix, et se sont mis d’accord pour ne pas se débaucher mutuellement les collaborateurs travaillant sur le compte Unilever, a déclaré l’Autorité de la concurrence et des marchés.
(1 dollar = 0,7639 livre)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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