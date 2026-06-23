Une autorité de régulation britannique inflige une amende à StubHub et ordonne le remboursement de 50 000 supporters en raison de frais cachés sur les billets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les remboursements au paragraphe 3, et sur la structure de propriété de StubHub UK aux paragraphes 5 et 6)

L'autorité britannique de la concurrence a infligé mardi une amende de 900 000 £ (1,19 million de dollars) à la plateforme de revente de billets StubHub UK et lui a ordonné de rembourser plus de 50 000 clients pour avoir illégalement dissimulé des frais obligatoires aux fans achetant des billets pour des concerts et des événements sportifs.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a indiqué que certains clients ayant acheté des billets entre le 6 avril et le 7 décembre de l’année dernière avaient dû payer des frais de livraison et de service qui n’étaient pas inclus dans le prix total dès le départ, ce qui constituait une violation de la législation sur la consommation.

Ils recevront un remboursement d’environ 10 £ par transaction sur les cartes utilisées pour acheter les billets, a précisé la CMA.

La CMA s’est vu attribuer des pouvoirs renforcés en matière de protection des consommateurs en avril 2025 afin de lutter contre les frais cachés ainsi que d’autres pratiques illégales en matière de tarification en ligne.

StubHub UK fait partie de StubHub International, société créée lorsque StubHub a été rachetée par Viagogo en 2021 afin de se conformer aux exigences réglementaires.

StubHub International appartient à Digital Fuel Capital et fonctionne indépendamment de StubHub North America, selon le site web de la société.

(1 dollar = 0,7556 livre sterling)