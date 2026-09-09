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Une autorité de régulation américaine affirme que la société d'évaluation de solvabilité FICO augmente ses tarifs pour les emprunteurs
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 18:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d’une demande de commentaires au huitième paragraphe)

Bill Pulte, responsable de la régulation fédérale du logement aux États-Unis, a déclaré mercredi que la société d’évaluation de solvabilité FICO

FICO.N maintenait indûment les coûts à un niveau élevé pour les consommateurs, ajoutant que son agence étudiait des modifications concernant l’utilisation des rapports de solvabilité afin de réduire le coût de l’emprunt.

Ces remarques publiées sur les réseaux sociaux par Bill Pulte, directeur de l’Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency) et fidèle de Donald Trump ayant brièvement occupé le poste de directeur par intérim du renseignement national cet été, interviennent moins de huit semaines avant les élections de mi-mandat , au cours desquelles les républicains sont confrontés au mécontentement de la population face au coût de la vie.

« Il semble que FICO ne soit pas intéressé par la proposition de tarifs compétitifs, mais utilise au contraire divers moyens pour augmenter les coûts pour les Américains. C’est tellement inutile », a déclaré M. Pulte dans un message publié sur X.

FICO établit des scores de crédit chiffrés que les prêteurs utilisent pour évaluer la solvabilité des emprunteurs potentiels. Plus les scores sont bas, plus les coûts d’emprunt sont élevés.

Les représentants de FICO n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Plus tôt cette année, M. Pulte a annoncé que les géants du crédit immobilier Fannie Mae et Freddie Mac acceptent désormais des scores de crédit supplémentaires calculés selon le modèle VantageScore 4.0, qui prend en compte le paiement des loyers et des factures de services publics, dans le but de faciliter l’accès à des prêts immobiliers abordables.

M. Pulte a également indiqué que son agence prévoyait de rencontrer cette semaine les agences d’évaluation du crédit Experian EXPN.L , Equifax EFX.N et TransUnion TRU.N , et a déclaré qu’il « étudiait la possibilité de n’utiliser qu’un seul rapport de crédit » afin de réduire les coûts.

Les trois agences d’évaluation du crédit n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires.

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