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Une attaque iranienne frappe une raffinerie de pétrole israélienne à Haïfa, des dégâts sont signalés
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, commentaires du ministre)

Un missile iranien a touché les raffineries de pétrole israéliennes ORL.TA dans la ville portuaire de Haïfa, dans le nord du pays, mais n'a pas causé de "dommages significatifs", a déclaré jeudi le ministère israélien de l'énergie.

Le ministre de l'énergie, Eli Cohen, a déclaré que l'électricité avait été brièvement interrompue, mais qu'elle avait été rétablie pour la plupart des personnes touchées.

"Les dommages causés au réseau électrique dans le nord sont localisés et ne sont pas significatifs", a déclaré M. Cohen. "De même, dans le barrage vers le nord, il n'y a pas eu de dégâts significatifs sur les infrastructures israéliennes."

La police a déclaré que des unités de déminage se trouvaient sur plusieurs sites à Haïfa où des munitions ont atterri. Aucune victime n'a été signalée.

Le ministère israélien de la protection de l'environnement a déclaré que les débris d'un missile qui a été intercepté sont tombés à Haïfa et qu'ils sont examinés en tant qu'incident lié à des matières dangereuses.

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