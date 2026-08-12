Une association allemande porte plainte au pénal contre les lunettes IA de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La plainte vise Meta, les filiales du propriétaire de Ray-Ban et quatre détaillants en Allemagne

* Selon HateAid, la plainte invoque la loi interdisant la vente d'appareils d'enregistrement dissimulés

* L'autorité de régulation des communications numériques indique qu'elle surveille de près le marché

Une association allemande a déposé une plainte pénale contre Meta META.O , ainsi que d’autres entreprises commercialisant les lunettes à intelligence artificielle du groupe technologique en Allemagne, au motif que ces appareils enfreignent la législation sur la protection de la vie privée.

L'association de défense des droits numériques HateAid a déclaré mercredi dans un communiqué que le lancement de ces appareils, en particulier les Ray-Ban Meta Wayfarer, enfreignait la législation allemande sur la vie privée numérique, ce qui constitue un nouveau signe de la vigilance juridique dans un pays où le droit à la vie privée est très prisé. “Il n’y a aucun endroit où l’on puisse échapper aux lunettes connectées. On doit s’attendre à tout moment à être filmé, puis diffusé sur Internet”, a déclaré Josephine Ballon, directrice générale de HateAid. L’organisation a signalé la direction de Meta, les divisions du fabricant de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA , dont Ray-Ban, ainsi que les détaillants Fielmann, Apollo-Optik, Mister Spex et MediaMarkt à la ZIT, l’unité de lutte contre la criminalité numérique basée à Francfort .

Mister Spex a déclaré n’avoir pas été officiellement informé d’une plainte et prendre très au sérieux la protection de la vie privée.

Les autres entreprises et la ZIT n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. HateAid a expliqué que sa plainte s’appuyait sur une loi fédérale relative à la protection des données numériques qui interdit la vente d’appareils de communication conçus pour filmer des personnes à leur insu.

L’autorité allemande de régulation des communications numériques, l’Agence fédérale des réseaux (BNetzA), avait déjà publié fin 2023 une déclaration concernant les lunettes connectées, précisant que les appareils connectés permettant d’effectuer des enregistrements audio ou vidéo à l’insu des personnes étaient interdits.

L’agence, connue sous le nom de BNetzA, a déclaré mercredi à Reuters qu’elle surveillait de près le marché des lunettes connectées, mais qu’elle n’enquêtait pour l’instant officiellement sur aucune infraction.

“La possession, l’importation ou la vente de lunettes connectées ne sont pas interdites… tant que la fonction d’enregistrement est clairement visible, par exemple via un signal optique”, a déclaré un porte-parole.

La chaîne de télévision SWR a rapporté en juillet qu’une autorité régionale de protection de la vie privée basée à Hambourg avait engagé des poursuites judiciaires contre l’utilisation des lunettes connectées.

HateAid a indiqué dans son communiqué qu’elle constatait une recrudescence des cas de violence numérique par l’image, visant principalement les femmes.

“Les lunettes connectées permettent désormais de dissimuler une technologie de surveillance particulièrement discrète sous l’apparence d’un objet du quotidien.”