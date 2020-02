Une année 2019 solide pour le marché de l'investissement immobilier en France

(AOF) - Selon la dernière étude sur le marché de l'investissement en immobilier publiée par Cushman & Wakefield, l'année 2019 aura vu le marché français accélérer au second semestre pour atteindre 34,5 milliards d'euros, en hausse de 9%. L'appétit des investisseurs pour le compartiment immobilier est toujours stimulé par une prime de risque très attractive, et un coût du financement très faible.

Il en résulte un volume croissant de liquidités disponibles et une très forte activité sur le segment des actifs de plus de 200 millions d'euros (65 transactions de cette taille et 43% du volume total investi).

Selon le cabinet de conseil, le marché devrait encore progresser cette année, soutenu par la demande étrangère.