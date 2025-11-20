Une agence américaine trouve des preuves de fissures de fatigue dans l'accident mortel d'un avion cargo d'UPS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte du rapport, de la citation de la présidente du NTSB du paragraphe 3 à la fin) par David Shepardson et Allison Lampert

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré jeudi qu'il avait trouvé des preuves de fissures de fatigue dans une pièce clé de l'avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N qui s'est écrasé et qui a tué 14 personnes à Louisville, Kentucky, le 4 novembre dernier.

La majeure partie du pylône du moteur gauche, un composant structurel reliant le moteur de l'avion à l'aile ou au fuselage, était encore attachée au moteur gauche lorsqu'il s'est détaché de l'aile. Le NTSB a déclaré avoir trouvé des preuves de fissures de fatigue dans la patte de fixation arrière du pylône gauche.

UPS et FedEx FDX.N ont tous deux immobilisé leur flotte de MD-11 ce mois-ci par mesure de précaution et sur recommandation du constructeur américain Boeing BA.N . L'administration fédérale de l'aviation a également publié des directives interdisant temporairement l'accès au sol au MD-11 et au DC-10 en raison de leur conception similaire.

Le rapport préliminaire fait référence à l'accident d'un DC-10 d'American Airlines en mai 1979, qu'il mentionne sous la rubrique "événements similaires". Au cours de la rotation de décollage du vol 191 de l'aéroport O'Hare de Chicago, l'ensemble moteur-pylône gauche, ainsi qu'environ trois pieds du bord d'attaque de l'aile gauche, se sont détachés de l'avion et sont tombés sur la piste. Les enquêteurs américains chargés de la sécurité ont déclaré qu'ils enquêtaient sur l'historique de la maintenance de l'avion cargo d'UPS, âgé de 34 ans, qui se trouvait au Texas pour des réparations quelques semaines avant de s'écraser en flammes après le décollage.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré cette semaine à Reuters que Boeing procédait à des modélisations et à des essais supplémentaires dans le cadre de l'enquête. Boeing est propriétaire du programme MD-11 depuis sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997.

Pour le fret, environ 50 avions MD-11 sont exploités par FedEx et UPS dans le monde entier.