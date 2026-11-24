Une agence américaine s'apprête à voter en faveur d'un assouplissement des limites de détention des chaînes de télévision et stations de radio locales

La Commission fédérale des communications (FCC) prévoit de voter le mois prochain en faveur d’un assouplissement des limites de détention des stations de radio et de télévision locales, s’engageant ainsi à garantir des conditions de concurrence équitables aux diffuseurs face aux grandes entreprises technologiques.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la commission voterait le 17 décembre sur la levée des limites relatives au nombre de stations que les diffuseurs locaux peuvent détenir sur les marchés où ils opèrent, ces limites devant être remplacées par des examens au cas par cas.

“Ce processus favorisera les accords avantageux qui permettent aux diffuseurs de servir l’intérêt public, tout en garantissant que l’agence bloque les accords néfastes,” a déclaré M. Carr, affirmant que cette mesure aiderait les diffuseurs de radio et de télévision locaux à mieux rivaliser avec les services de streaming, les réseaux sociaux et les grandes plateformes technologiques pour attirer l’audience et générer des recettes publicitaires.

La proposition viserait à supprimer les sous-plafonds qui limitent la répartition entre stations AM et FM qu’une même entité peut détenir sur un marché local.

La FCC ne propose pas de modifier ses règles qui interdisent de fait toute fusion entre les quatre grands réseaux de diffusion: NBC (propriété de Comcast) CMCSA.O , CBS (propriété de Skydance) SKYD.N , ABC (propriété de Disney) DIS.N et Fox FOXA.O .

L’Association nationale des diffuseurs (NAB) a salué cette proposition, déclarant: “La mise à jour de ces restrictions obsolètes est essentielle pour garantir que les stations de radio et de télévision locales puissent mieux rivaliser avec les géants du streaming et de la technologie sur le marché médiatique actuel.”

En août, la FCC a voté à 2 contre 1 en faveur de l’abrogation d’une règle distincte interdisant aux propriétaires de chaînes locales de couvrir plus de 39 % des foyers américains équipés d’une télévision, une décision susceptible d’entraîner une consolidation du secteur.

La seule membre démocrate de la commission, Anna Gomez, a fait valoir que seul le Congrès pouvait lever ce plafond. De nombreux détracteurs estiment que cette mesure conduira à un pouvoir de marché excessif de la part des propriétaires de chaînes.

En mars, la FCC a approuvé la vente, pour un montant de 3,54 milliards de dollars, du propriétaire de chaînes de télévision locales Tegna à Nexstar NXST.O , malgré les objections des États dirigés par les démocrates. Cette acquisition, si elle n’est pas annulée par les tribunaux, étendra la présence de Nexstar à 80 % des foyers américains équipés d’une télévision.