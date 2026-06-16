Une agence américaine retire des drones-jouets chinois de la liste des produits soumis à une interdiction d'importation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles dans les paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé mardi qu'elle autoriserait l'importation aux États-Unis de nouveaux modèles de drones-jouets chinois.

En décembre, la FCC avait déclaré qu’elle interdisait l’importation de tous les nouveaux modèles de drones fabriqués à l’étranger ainsi que de leurs composants essentiels, y compris ceux des marques chinoises DJI et Autel 688208.SS , affirmant qu’ils présentaient des risques inacceptables pour la sécurité nationale américaine. Depuis, la FCC a autorisé l’importation de certains nouveaux modèles de drones.

La FCC a précisé qu’elle se fondait sur une conclusion du Pentagone selon laquelle les « jouets rudimentaires et à faible risque », dépourvus des « capacités et fonctionnalités intrinsèques en matière de portée, d’autonomie, de détection, de charge utile, de connectivité, ainsi que de collecte et de stockage de données » que l’on retrouve dans les drones traditionnels, ne présentaient pas de risques pour la sécurité nationale.

Washington a pris une série de mesures pour lutter contre les produits technologiques chinois, et la FCC envisage de nouvelles restrictions.

La FCC a précisé que la définition d’un drone-jouet était soumise à des limites strictes: son poids ne doit pas dépasser 150 grammes (5,29 onces), son rayon d’action doit être limité à une distance en ligne droite égale ou inférieure à 100 mètres (328 pieds), il ne doit disposer d’aucune connectivité ni capacité réseau, d’aucune caméra photo/vidéo ni de capteurs capables d’assurer une surveillance ou une collecte de données, et son autonomie de vol ne doit pas dépasser 10 minutes.

Le mois dernier, la FCC a déclaré qu’elle autoriserait les drones chinois et les routeurs grand public vendus aux États-Unis à recevoir des mises à jour logicielles critiques au moins jusqu’à la fin de l’année 2028.

L’agence examine par ailleurs la possibilité d’interdire l’importation d’équipements chinois provenant d’un groupe de fabricants, après avoir déjà interdit l’importation ou la vente de leurs nouveaux modèles en 2022.

La FCC propose également d’interdire aux opérateurs de télécommunications américains de s’interconnecter avec des entreprises de télécommunications chinoises considérées comme des risques pour la sécurité nationale. Cela interdirait aux entreprises de télécommunications chinoises de posséder des centres de données aux États-Unis.