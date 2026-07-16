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Une agence américaine rejette la demande de Tesla visant à éviter la mise en œuvre d'une mesure corrective dans le cadre d'un rappel lié à un problème de phares
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L’Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi qu’elle rejetait une requête déposée en 2024 par Tesla TSLA.O visant à éviter un rappel concernant près de 20.000 véhicules équipés de phares susceptibles de dépasser les niveaux d’éclairage maximaux autorisés.

Tesla a fait valoir que ce problème n'avait aucune incidence sur la sécurité routière et ne nécessitait ni rappel ni notification aux consommateurs. La NHTSA a déclaré qu'elle ne partageait pas la conclusion de Tesla selon laquelle il n'y avait pas de risque accru d'éblouissement pour les autres usagers de la route ou le conducteur du véhicule. Ce rappel concerne environ 19.900 véhicules Tesla Model 3 et Tesla Model Y des années-modèles 2017 à 2023, a précisé la NHTSA.

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