L'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) prévoit ce mardi de contrôler 17,6 millions de passagers aériens pendant la période de forte affluence liée aux vacances de Thanksgiving.
La TSA s'attend à contrôler plus de 3 millions de passagers dimanche, ce qui serait la première fois cette année que ce chiffre serait dépassé. L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a indiqué par ailleurs qu'elle prévoyait près de 418.000 vols pendant cette période de neuf jours, soit le nombre le plus élevé depuis 16 ans. La FAA prévoit 52.345 vols mardi, soit le nombre le plus élevé pour une journée au cours de cette période.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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