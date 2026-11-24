L'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) prévoit ce mardi de contrôler 17,6 millions de passagers aériens pendant la période de forte affluence liée aux vacances de Thanksgiving.

La TSA s'attend à contrôler plus de 3 millions de passagers dimanche, ce qui serait la première fois cette année que ce chiffre serait dépassé. L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a indiqué par ailleurs qu'elle prévoyait près de 418.000 vols pendant cette période de neuf jours, soit le nombre le plus élevé depuis 16 ans. La FAA prévoit 52.345 vols mardi, soit le nombre le plus élevé pour une journée au cours de cette période.