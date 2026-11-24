Une agence américaine prévoit de contrôler 17,6 millions de voyageurs aériens pendant la semaine de Thanksgiving, soit une légère baisse

L'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA) a annoncé mardi qu'elle contrôlerait 17,6 millions de passagers aériens pendant la semaine des vacances de Thanksgiving, soit une légère baisse par rapport à 2025.

La TSA avait contrôlé environ 18,1 millions de passagers au cours de la période de sept jours des vacances de Thanksgiving en 2025. La TSA prévoit de contrôler plus de 3 millions de passagers dimanche, ce qui serait la première fois cette année que ce chiffre serait dépassé.

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a indiqué par ailleurs qu’elle prévoyait près de 418 000 vols au cours de la période de neuf jours qu’elle prend en compte, soit le chiffre le plus élevé depuis 16 ans et dépassant les quelque 410 000 vols enregistrés au cours de la même période l’année dernière. La FAA prévoit 52 345 vols mardi, le nombre le plus élevé pour une journée au cours de cette période.

Un arrêt au sol de près de cinq heures à l’échelle nationale, survenu le 13 novembre et attribué à l’installation d’un simple routeur dans un centre de la FAA situé dans le sud de l’Arkansas, a entraîné plus de 18 000 annulations de vols et perturbé les déplacements de plus d’un million de personnes.

La Maison Blanche a depuis mis en place la “Transportation Technology Transformation Tiger Team” — qui comprend des responsables de la FAA, des ministères des Transports et de la Défense, ainsi que du Bureau du directeur du renseignement national — afin de superviser les problèmes liés aux déplacements.

La FAA a également averti que des conditions météorologiques orageuses pourraient perturber les vols tout au long de la semaine.