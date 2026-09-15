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Une agence américaine ordonne à Tesla de répondre à des questions concernant la certification du Cybercab
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 20:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a déclaré mardi que Tesla TSLA.O devait répondre d'ici le 30 septembre à une série de questions visant à déterminer si l'entreprise avait correctement procédé à l'auto-certification de son robotaxi autonome "Cybercab" dans le cadre de l'enquête menée par le gouvernement.

La NHTSA a précisé que Tesla devait indiquer si des commandes de conduite manuelle installées à titre temporaire ou d’autres équipements avaient été pris en compte par Tesla pour certifier la conformité du véhicule, et répondre à d’autres questions.

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