Une agence américaine approuve la demande de licence portuaire en eaux profondes pour le projet ST LNG, d'un montant de 8,2 milliards de dollars

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* L'Administration maritime américaine approuve une demande de licence

* Projet visant à augmenter de 7 à 9 % la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié des États-Unis

* Il comprend quatre installations de liquéfaction d'une capacité de 2,1 millions de tonnes par an

* Le début des travaux est prévu pour 2027

* Le port devrait être opérationnel en 2029

par Arathy Somasekhar

L'Administration maritime a approuvé une demande de licence pour un port en eaux profondes dans le cadre du projet ST LNG, d'un montant de 8,2 milliards de dollars, a déclaré mercredi le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy.

Ce projet pourrait permettre d’accroître encore la capacité d’exportation de gaz naturel liquéfié des États-Unis. L’administration du président Donald Trump s’est engagée à assouplir les procédures d’autorisation afin d’accélérer le développement des infrastructures énergétiques.

Le port en eaux profondes ST LNG, qui doit être construit à environ 10,4 miles (16,7 km) au large de Matagorda, au Texas, comprendra quatre usines de liquéfaction d’une capacité de 2,1 millions de tonnes par an chacune, pour une capacité de production totale de 8,4 mtpa, a indiqué le ministère américain des Transports.

Le projet en est encore à un stade relativement précoce, mais certains de ses promoteurs ont déjà participé au développement d’autres projets, notamment le projet “Fast LNG” de New Fortress Energy NFE.O .

La construction devrait débuter en 2027, et le port devrait être mis en service en 2029. L’emplacement du projet devrait permettre de détourner le trafic maritime des zones côtières plus encombrées, réduisant ainsi les risques de collision et les dangers pour la sécurité, a ajouté le ministère.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL, avec plus de 100 mtpa de capacité de production en service et près de 100 mtpa supplémentaires en cours de construction. Le gaz d’alimentation du port proviendra du centre de stockage et de négoce de gaz naturel de Tres Palacios et de l’usine de traitement de gaz Williams Markham, via un gazoduc Transco existant situé à environ 5,6 miles (9 km) au nord-est du port.

Cette autorisation intervient environ 10 mois après que Duffy eut annoncé que l’Administration maritime (MARAD) prendrait le relais de la Garde côtière américaine pour la supervision des autorisations relatives aux ports en eaux profondes, rationaliserait les évaluations environnementales et accélérerait l’octroi des autorisations.

La MARAD a finalisé la déclaration d’impact environnemental définitive pour ST LNG en seulement 410 jours, soit près de 3,7 ans plus tôt que la moyenne historique, a indiqué le département, qualifiant cette procédure d’examen des autorisations portuaires en eaux profondes de la plus rapide depuis plus de deux décennies.

L’Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (PHMSA) a également proposé mercredi de nouvelles règles visant à accélérer les projets de gaz naturel liquéfié et à accroître les capacités d’exportation.

La position favorable à l’énergie de l’administration Trump a entraîné une vague d’annonces publiques de la part des plus grands exportateurs de GNL, notamment Cheniere LNG.N et Venture Global LNG VG.N , indiquant qu’ils allaient demander des autorisations pour autant de capacité de GNL qu’ils estimaient pouvoir construire, grâce à la certitude en matière d’octroi de permis.