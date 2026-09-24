Une action en justice intentée à New York qualifie les marchés prédictifs de Polymarket de jeux d'argent illégaux

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* Cette requête fait suite à des affaires similaires visant Kalshi, Coinbase et Gemini

* New York qualifie les contrats de Polymarket de “par excellence des jeux d'argent”

* Polymarket fait son retour aux États-Unis après plus de trois ans d’absence

* Polymarket exprime sa déception et indique qu'il discutera avec l'État

(Ajout de commentaires, de détails tirés de la plainte, du soutien du fils de Trump, du contexte, paragraphes 3 à 8 et 12 à 19)

par Jonathan Stempel

La procureure générale de New York a intenté une action en justice contre Polymarket jeudi, intensifiant ainsi sa lutte contre les marchés prédictifs, un secteur qui, selon elle, enfreint les lois de l’État interdisant les jeux d’argent illégaux.

La procureure générale Letitia James a déposé sa requête devant un tribunal d’État à Manhattan, deux mois après avoir intenté une action similaire contre son concurrent Kalshi, et cinq mois après avoir déposé des requêtes similaires contre deux autres opérateurs de marchés prédictifs, Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O .

Tous ont été accusés d’exercer leurs activités sans avoir obtenu les licences requises auprès de la Commission des jeux de l’État de New York. Ils ont également été accusés d’encourager le jeu compulsif, en particulier chez les personnes âgées de moins de 21 ans, et de mettre en danger la santé financière, émotionnelle et physique des individus.

“En exploitant une activité de jeux d’argent sans licence, Polymarket a fait bien plus que simplement enfreindre sciemment la loi de l’État: cette société a mis en danger les New-Yorkais, en particulier les mineurs qui sont les plus vulnérables au jeu compulsif,” a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué.

New York réclame des amendes civiles, la confiscation des gains illégaux et la restitution intégrale des sommes versées par les clients.

Les marchés de prédiction sont surtout connus pour permettre aux utilisateurs de parier, par le biais de “contrats d’événement”, sur les résultats sportifs, bien qu’il soit également possible de parier sur des élections et des événements culturels tels que les Oscars.

Polymarket a fait part de sa déception face à la décision des autorités de l’État d’intenter une action en justice.

“Nous avions choisi de dialoguer directement avec eux sur le fond et de répondre à leurs préoccupations,” a déclaré Neal Kumar, directeur juridique, dans un communiqué. “Ils ont préféré faire le coup médiatique. Chaque fois que le bureau du procureur général souhaite nous rendre visite, notre porte est ouverte pour discuter de la manière dont nous protégeons les consommateurs et proposons des marchés équitables, transparents et légaux.”

LE FILS DE TRUMP SOUTIENT POLYMARKET

L’affaire contre Polymarket est la dernière initiative en date des États américains visant à sévir contre un secteur dont la popularité a explosé après avoir mieux prédit que les instituts de sondage la victoire du républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris lors de l’élection présidentielle de 2024.

Ces États sont également en désaccord avec l'administration Trump, la Commodity Futures Trading Commission revendiquant la compétence exclusive pour réglementer les marchés de prédiction.

Les cours d’appel fédérales sont divisées quant à savoir qui devrait superviser ce secteur, ce qui laisse entrevoir la possibilité que la Cour suprême des États-Unis doive trancher.

Fondée en 2020, Polymarket se présente comme “le plus grand marché de prédiction au monde”.

La société avait quitté le marché américain pendant plus de trois ans, mais a repris ses activités en décembre dernier après avoir reçu, trois mois plus tôt, le feu vert de la CFTC.

Polymarket a également obtenu l'année dernière un d'investissement de la part de 1789 Capital, une société de capital-risque soutenue par le fils aîné du président, Donald Trump Jr. Ce dernier y est associé et occupe le poste de conseiller chez Polymarket.

Selon New York, la valeur de l’activité de Polymarket dépasserait les 20 milliards de dollars.

James considère les marchés de prédiction comme “par excellence des jeux d’argent”, car ils permettent aux gens de parier sur des événements dont ils ne contrôlent pas l’issue et d’espérer des gains s’ils gagnent.

La requête déposée jeudi citait plusieurs exemples récents sur Polymarket, notamment celui de savoir si l’équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles battrait les Mets de New York le 24 juillet 2026 par plus de 1,5 point. Les Dodgers l’ont emporté 4 à 2.

New York a également contesté le fait que Polymarket autorise les jeunes âgés de 18 à 20 ans à utiliser sa plateforme, alors que la loi de l’État fixe à 21 ans l’âge minimum requis pour les paris sportifs sur mobile.

En autorisant les paris sans contrôle de l'État, Polymarket “expose les New-Yorkais à la dépendance au jeu avec peu, voire aucune, mesure de protection,” a déclaré James dans la requête.