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Une acquisition et des résultats positifs de phase 3 pour argenx
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 08:20

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Le spécialiste de l'innovation en immunologie a annoncé la signature d'un accord définitif en vue d'acquérir l'intégralité du capital de la société américaine Unnatural Products, Inc. (UNP), pour un montant pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars. En parallèle, l'entreprise a dévoilé des résultats concluants de phase 3 dans les myosites auto-immunes pour son produit phare, Vyvgart Hytrulo.

Déjà détenteur d'une participation minoritaire dans UNP, argenx rachète le solde des actions afin d'intégrer son moteur de découverte de peptides macrocycliques. Cette technologie vient compléter les compétences d'ingénierie d'anticorps d'argenx pour concevoir des thérapies orales ou à action prolongée destinées aux maladies à médiation immunitaire sévères.

Sur le plan financier, la transaction se décompose en : 550 millions de dollars payés au comptant dès la clôture de l'opération, sur les liquidités disponibles du groupe et jusqu'à 595 millions de dollars de compléments de prix conditionnés à l'atteinte d'étapes précises de développement et d'autorisations réglementaires.

Succès clinique pour Vyvgart Hytrulo

L'essai a atteint son critère d'évaluation principal ainsi que ses critères secondaires chez une population combinée de patients atteints de myopathie nécrosante à médiation auto-immune (IMNM) et de dermatomyosite (DM). À la semaine 52, le traitement a montré une amélioration statistiquement significative du score d'amélioration totale (TIS) de 15,4 points par rapport au placebo, tout en affichant un profil de tolérance conforme aux attentes.

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