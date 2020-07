UNDER ARMOUR visé par une "Wells Notice" de la SEC

(AOF) - Under Armour a reçu de la part de la Securities and Exchange Commission, le gendarme américain de la bourse, une "Wells Notice" concernant ses ventes "pull forward". Concrètement, cela signifie que la SEC s'apprête à lancer des mesures coercitives à l'égard de l'équipementier en raison du report de ses ventes d'un trimestre sur l'autre, et ce dans le but de remplir ses objectifs.

AOF - EN SAVOIR PLUS