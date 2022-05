Under Armour: un trimestre 'de transition' qui déçoit information fournie par Cercle Finance • 06/05/2022 à 14:54

(CercleFinance.com) - Under Armour a fait état vendredi d'une perte nette de 60 millions de dollars au titre du trimestre écoulé, une période de 'transition' qui ne sera rattachée à aucun exercice fiscal du point de vue comptable.



Le fabricant américain d'articles de sport - qui a pris la décision de démarrer son exercice fiscal le 1er avril et non plus le 1er janvier - explique que le trimestre a été grevé par 57 millions de dollars de charges de restructuration de provisions pour dépréciation.



Le groupe de Baltimore (Maryland) - qui évoque un environnement marqué par les difficultés d'approvisionnement et le retour des mesures de confinement en Chine - explique que sa marge brute s'est tassée de 3,5 points à 46,5 points d'une année sur l'autre, essentiellement sous l'effet du renchérissement des frais de transport.



Son chiffre d'affaires trimestriel sur la période s'est accru de 3% à 1,3 milliard de dollars, porté par une progression de 4% de l'activité de gros et un gain de 4% au niveau des ventes en Amérique du Nord.



Pour son nouvel exercice 2022/2023, qui a donc débuté le 1er avril, Under Armour dit toutefois s'attendre à un repli de 150 à 200 points de base de sa marge brute en raison des tensions inflationnistes, d'un 'mix' défavorable dans ses canaux de distribution et d'effets négatifs en termes de changes.



Suite à ces annonces, l'action décrochait de plus de 17% en transactions électroniques d'avant-Bourse.