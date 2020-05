Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Under Armour : sous les attentes au premier trimestre 2020 Cercle Finance • 11/05/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Under Armour a fait état ce lundi, avant séance de l'autre côté de l'Atlantique, d'une perte par action, en données ajustées, de 34 cents pour le premier trimestre de son exercice 2020, reflétant notamment l'impact de l'épidémie de Covid-19. De très nombreux magasins du groupe ont en effet fermé, rappelle Under Armour. Cette perte s'avère supérieure au consensus, qui était de -0,18 dollar par action. De même, le résultat net repasse dans le rouge, à environ 152 millions de dollars en données ajustées. Les revenus, enfin, s'affichent en baisse de -22%, à 930 millions de dollars.

