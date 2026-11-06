Under Armour s'effondre après la révision à la baisse de ses prévisions de marge annuelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action du fabricant de vêtements de sport Under Armour UAA.N a reculé de 12 % à 4,83 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a revu à la baisse son objectif de croissance annuel de la marge brute, invoquant la hausse des coûts du carburant et du fret, et a averti que son résultat d'exploitation subirait un impact plus important en raison du conflit au Moyen-Orient

** La société prévoit désormais que sa marge brute annuelle progressera de 170 à 220 points de base, contre une prévision antérieure de 220 à 270 points de base

** Affiche un chiffre d’affaires de 1,24 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant légèrement les estimations de 1,23 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** Perte ajustée par action au deuxième trimestre de 0 dollar, contre une estimation de 1 cent de perte

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 12 % depuis le début de l’année