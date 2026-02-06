Under Armour revoit ses prévisions annuelles à la hausse, la stratégie de réinitialisation permettant d'enrayer la chute des ventes

(Ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 3 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 5) par Savyata Mishra

Under Armour UAA.N a relevé ses prévisions annuelles après avoir publié vendredi des résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, sa stratégie visant à simplifier la gamme de produits et à lancer de nouveaux vêtements et chaussures ayant permis de retenir les acheteurs soucieux de leur budget.

Le distributeur de vêtements de sport a intensifié ses efforts de restructuration au cours de l'année écoulée afin de relancer les ventes grâce à des opérations de rationalisation et à des mesures de réduction des coûts, tout en élargissant son portefeuille de segments haut de gamme.

Le directeur général Kevin Plank a déclaré qu'il s'attendait à une plus grande stabilité d'Under Armour après avoir survécu à "la phase la plus difficile" de la réinitialisation de l'entreprise au cours du trimestre de décembre, ce qui a entraîné une hausse de 4 % de ses actions avant la clôture de la séance. Les actions ont perdu près de 40 % de leur valeur l'année dernière.

Under Armour a réduit ses remises et prévoit de supprimer environ 25 % de ses lignes de produits pour se concentrer sur des articles plus chers dans des catégories telles que l'entraînement, la course à pied et les sports d'équipe, ont déclaré ses dirigeants.

"L'amélioration des produits et des prix prend du temps, et l'entreprise est confrontée à un équilibre délicat entre le développement d'offres plus haut de gamme et la protection des ventes à court terme de ses produits de base à bas prix", a déclaré Patrick Ricciardi, analyste chez Third Bridge.

L'augmentation des droits de douane américains sur les produits provenant de centres de fabrication tels que le Viêt Nam et l'Indonésie devrait ajouter environ 100 millions de dollars aux coûts d'Under Armour pour l'exercice en cours.

L'entreprise prévoit un bénéfice ajusté par action de 10 à 11 cents pour l'exercice 2026, alors qu'elle visait auparavant un bénéfice de 3 à 5 cents.

La société prévoit une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires annuel, alors qu'elle tablait auparavant sur une baisse de 4 à 5 %. Les analystes s'attendaient à une baisse de 4,2 %, à 4,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La marge brute devrait se contracter de 190 points de base, en grande partie à cause des coûts tarifaires. Pour le trimestre, elle a chuté de 310 points de base pour atteindre 44,4 %.

La société a enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d'affaires, à 1,33 milliard de dollars, au troisième trimestre, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 6,3 %, à 1,31 milliard de dollars.

Hors éléments, elle a gagné 9 cents par action, alors que les prévisions tablaient sur une perte de 2 cents.