Under Armour prévoit une nouvelle année difficile en raison du ralentissement de la demande en Amérique du Nord

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Under Armour UAA.N a annoncé mardi qu'il prévoyait une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires annuel et s'attendait à un bénéfice inférieur aux estimations de Wall Street, la faiblesse des dépenses de consommation et l'incertitude macroéconomique pesant sur la demande sur son marché clé nord-américain.

L'action de la société, qui a enregistré une baisse de ses ventes pendant trois années consécutives malgré les efforts du directeur général Kevin Plank pour relancer l'activité, a chuté de 12 % en pré-ouverture.

Ce rapport pessimiste renforce les inquiétudes quant à la capacité de la société à stabiliser son activité principale sur un marché où les consommateurs sont devenus plus sélectifs et où la concurrence de marques telles que Nike NKE.N , Lululemon

LULU.O , Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE s'est intensifiée.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 recule légèrement, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 1,6 % à 5,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Under Armour prévoit une baisse de ses ventes annuelles en Amérique du Nord à un chiffre peu élevé.

La société prévoit également un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 8 et 12 cents, alors que les analystes s'attendent en moyenne à 23 cents.