 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Under Armour prévoit une nouvelle année difficile en raison du ralentissement de la demande en Amérique du Nord
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les actions (paragraphe 2), des éléments de contexte et des détails (à partir du paragraphe 3)

Under Armour UAA.N a annoncé mardi qu'il prévoyait une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires annuel et s'attendait à un bénéfice inférieur aux estimations de Wall Street, la faiblesse des dépenses de consommation et l'incertitude macroéconomique pesant sur la demande sur son marché clé nord-américain.

L'action de la société, qui a enregistré une baisse de ses ventes pendant trois années consécutives malgré les efforts du directeur général Kevin Plank pour relancer l'activité, a chuté de 12 % en pré-ouverture.

Ce rapport pessimiste renforce les inquiétudes quant à la capacité de la société à stabiliser son activité principale sur un marché où les consommateurs sont devenus plus sélectifs et où la concurrence de marques telles que Nike NKE.N , Lululemon

LULU.O , Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE s'est intensifiée.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 recule légèrement, alors que les analystes tablent en moyenne sur une hausse de 1,6 % à 5,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Under Armour prévoit une baisse de ses ventes annuelles en Amérique du Nord à un chiffre peu élevé.

La société prévoit également un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 8 et 12 cents, alors que les analystes s'attendent en moyenne à 23 cents.

Valeurs associées

ADIDAS
142,350 EUR XETRA +0,46%
LULULEMON ATHL
126,3400 USD NASDAQ -3,69%
NIKE -B-
42,410 USD NYSE -3,94%
PUMA
24,890 EUR XETRA -1,03%
UNDER ARMOUR RG-A
6,060 USD NYSE -5,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank