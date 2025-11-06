Under Armour prévoit des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations

Under Armour UAA.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street jeudi, le fabricant de vêtements de sport étant confronté à une baisse de la demande et à une hausse des coûts tarifaires.

La société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 diminue de 4 % à 5 %, ce qui est largement inférieur à l'estimation moyenne des analystes d'une baisse de 4 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 3 cents et 5 cents, contre une estimation moyenne des analystes de 6 cents par action.