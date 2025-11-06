 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 027,79
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Under Armour prévoit des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Under Armour UAA.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations de Wall Street jeudi, le fabricant de vêtements de sport étant confronté à une baisse de la demande et à une hausse des coûts tarifaires.

La société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 diminue de 4 % à 5 %, ce qui est largement inférieur à l'estimation moyenne des analystes d'une baisse de 4 %, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 3 cents et 5 cents, contre une estimation moyenne des analystes de 6 cents par action.

Valeurs associées

ADIDAS
162,600 EUR XETRA +2,10%
NIKE -B-
62,105 USD NYSE +1,43%
PUMA
16,905 EUR XETRA -0,03%
UNDER ARMOUR RG-A
4,565 USD NYSE +1,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank