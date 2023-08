Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Under Armour: prévisions annuelles maintenues information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 14:19









(CercleFinance.com) - L'équipementier sportif américain Under Armour a maintenu mardi ses objectifs annuels en dépit d'une contraction de son chiffre d'affaires et de ses marges bénéficiaires sur le trimestre écoulé, sur fond d'environnement difficile dans le secteur de la consommation en Amérique du Nord.



Le groupe de Baltimore a fait état d'une baisse de 2% de son chiffre d'affaires sur les trois mois clos fin juin, à 1,3 milliard de dollars, dont un repli de 9% en Amérique du Nord.



Under Armour a indiqué que sa marge brute s'était repliée de 60 points de base à 46,1%, sous l'effet d'un plus grand recours aux offres promotionnelles.



Le bénéfice net a progressé à 8,5 millions de dollars, contre 7,7 millions de dollars un an auparavant, grâce à une réduction de ses coûts.



Pour l'exercice en cours, le groupe dit désormais s'attendre à un chiffre d'affaires annuel stable, voire en très légère hausse, pour une marge brute attendue en hausse de 25 à 75 points de base par rapport aux 44,9% de l'exercice précédent.





