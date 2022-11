Under Armour: objectifs revus en baisse, la marge se tasse information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 16:39

(CercleFinance.com) - L'équipementier sportif américain Under Armour a réduit jeudi ses objectifs pour 2022, une déception toutefois éclipsée par ses performances meilleures que prévu sur le troisième trimestre.



Le groupe de Baltimore dit désormais s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 0% et 5%, contre une fourchette de 5% à 7% précédemment annoncée.



Il justifie sa prudence par un environnement 'plus difficile' sur le marché de la distribution, ainsi que par des effets défavorables liés aux variations de change.



Pour le troisième trimestre, Under Armour a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 1,6 milliard de dollars, mais aussi d'un tassement de sa marge brute, qui s'est repliée de 5,6 points pour atteindre 45,4%.



Là encore, le fabricant d'articles de sport évoque des effets devises négatifs, mais aussi un recours plus fréquent aux offres promotionnelles et une remontée de ses coûts logistiques.



Son bénéfice net est ressorti à 87 millions de dollars, soit 20 cents par action alors que le consensus visait 16 cents.



Le groupe a également réduit sa prévision de bénéfice pour l'année entière et prévoit désormais un profit par action compris entre 56 et 60 cents contre 61 à 67 cents précédemment.



L'action gagnait 13,5% à la Bourse de New York après ces chiffres.