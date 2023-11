Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Under Armour: objectifs dépassés, mais CA annuel vu en repli information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé mercredi avoir dépassé ses propres objectifs de rentabilité sur le trimestre écoulé, mais également avoir revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel en raison des difficultés qu'il rencontre en Amérique du Nord.



L'équipementier sportif dit désormais anticiper un chiffre d'affaires en baisse de 2% à 4% sur l'ensemble de son exercice 2023/2024, qui se clôturera fin mars, contre une évolution 'stable voire en légère hausse' envisagée jusqu'ici.



Cet avertissement intervient alors que le groupe américain a vu son chiffre d'affaires stagner à 1,6 milliard de dollars sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre.



Ses revenus tirés du marché nord-américain ont notamment diminué de 2% pour s'établir à 991 millions de dollars



Son bénéfice net sur le trimestre écoulé s'est accru à 109,6 millions de dollars, contre 86,9 millions un an plus tôt, avec une marge brute qui s'est améliorée à 48%, contre 45,4% un an auparavant.



Le groupe de Baltimore indique avoir revu en conséquence à la hausse son objectif de marge brute pour l'exercice 2023/2024, désormais attendue en hausse de 100 à 125 points de base et non plus en augmentation de 25 à 75 points.



Suite à ces indications contrastées, le titre était attendu stable mercredi à l'ouverture de Wall Street.





Valeurs associées UNDER ARMOUR RG-A NYSE 0.00%