Under Armour: nomination d'une nouvelle CEO

(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé mercredi soir l'arrivée de Stephanie Linnartz en tant que directrice générale (CEO) et membre de son conseil d'administration, à compter du 27 février 2023, à l'issue d'une recherche menée par des membres indépendants du conseil.



Stephanie Linnartz est depuis 2021 présidente de la chaine hôtelière Marriott International, où elle supervise tous les aspects de la stratégie mondiale, y compris la gestion de la marque, les ventes et les technologies de l'information.



Lorsqu'elle se joindra à la marque de vêtements et accessoires de sport, Colin Browne, qui occupait le poste de CEO par intérim depuis juin 2022, continuera d'assumer un rôle de leadership en reprenant son poste de directeur de l'exploitation.





