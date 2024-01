Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Under Armour: nomination d'un nouveau directeur produit information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 17:23









(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé vendredi la nomination de Yassine Saidi, un ancien cadre d'adidas et Puma, au poste de directeur produit, une arrivée qui vient parachever la récente réorganisation de la direction de l'équipementier sportif américain.



Saidi, qui rejoindra l'entreprise le 29 janvier, dispose de près de 20 années d'expérience dans le secteur, où il a prouvé sa capacité à exploiter 'l'ADN' d'une marque pour créer des opportunités commerciales sur les marchés de l'habillement et des chaussures de sport, explique le groupe de Baltimore.



Under Armour a également indiqué que Kara Trent, l'actuelle responsable de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), deviendrait présidente de la zone Amériques à compter du mois de février.



Sous la houlette de sa nouvelle directrice générale Stephanie Linnartz, l'entreprise a récemment changé de directeur commercial, de directeur logistique, de responsable du design et de directrice de la communication.





Valeurs associées UNDER ARMOUR RG-A NYSE -1.16%