Under Armour: les ventes reculent, restructuration en vue

(CercleFinance.com) - Under Armour a annoncé jeudi le lancement d'un plan de restructuration destiné à réduire ses coûts, alors que le groupe prédit une nouvelle contraction de ses ventes sur l'exercice 2024/2025.



L'équipementier sportif américain prévient que le projet de restructuration, qui vise à améliorer son efficacité opérationnelle et financière, va d'abord se traduire par des charges comprises entre 70 et 90 millions de dollars, notamment liées à des suppressions de postes.



Cette annonce survient alors que le groupe de Baltimore a vu son chiffre d'affaires se replier de 5% à 1,3 milliard de dollars sur le 4ème trimestre de son exercice 2023/2024, ce qui s'est traduit par une perte opérationnelle de quatre millions de dollars.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, son chiffre d'affaires ressort en recul de 3%, un mouvement de repli appelé à se prolonger au nouvel exercice fiscal puisque Under Armour dit prévoir une décroissance allant de 0% à 5%.



Attendu entre 50 et 70 millions de dollars, le bénéfice opérationnel devrait lui aussi s'inscrire en forte baisse par rapport aux 230 millions de dollars dégagés sur l'exercice précédent.



En dépit de ses perspectives maussades, le fabricant de chaussures et d'articles de sport prévoit de lancer un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 500 millions de dollars.



Cotée à la Bourse de New York, l'action UA grignotait un peu plus de 1% suite à ces annonces.





