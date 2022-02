Under Armour: le titre chute en dépit d'un exercice 'record' information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 16:05

(CercleFinance.com) - L'action Under Armour a ouvert en forte baisse vendredi matin à la Bourse de New York malgré la publication de résultats historiques au titre de l'exercice 2021.



Le fabricant américain de vêtements et de chaussures de sport a annoncé ce matin avoir généré un chiffre d'affaires de près de 5,7 milliards de dollars l'an dernier, contre 4,5 milliards de dollars sur l'année 2020.



Son bénéfice opérationnel a, lui, atteint 486 millions de dollars.



Sur le seul quatrième trimestre, son chiffre d'affaires a grimpé de 9% pour s'établir à 1,5 milliard de dollars, faisant ressortir un bénéfice opérationnel de 86 millions de dollars, contre 55,8 millions un an plus tôt.



Le groupe de Baltimore a également communiqué des prévisions de ventes plus optimistes pour 2021, anticipant désormais une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5%, contre un objectif de 0% à 5% jusqu'ici.



Dans les tout premiers échanges, l'action Under Armour chutait pourtant de plus de 8%, signant la deuxième plus forte baisse d'un indice S&P 500 qui reculait lui de 0,1%.



Dans son communiqué, la société a en effet prévenu que sa marge brute se tasserait cette année en raison de l'envolée des coûts des transports de marchandises, qu'elle attribue aux problèmes d'approvisionnement consécutifs à l'épidémie de Covid.