Under Armour: l'UE autorise l'acquisition de Dome information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 12:50

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de Dome Corporation par Itochu Corporation, toutes deux japonaises, et Under Armour Europe des Pays-Bas.



Dome est active dans la vente, la distribution et la publicité de vêtements et de chaussures de sport de la marque Under Armour au Japon. Itochu est active dans un large éventail d'industries, notamment la fabrication de textiles. Under Armour, actuellement actionnaire de Dome, est une société cotée en bourse active dans le développement, la commercialisation et la distribution de vêtements, de chaussures et d'accessoires liés au sport.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence, étant donné les activités limitées prévues par Dome dans l'Espace économique européen.