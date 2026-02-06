Under Armour enregistre une baisse moins importante de son chiffre d'affaires trimestriel en raison d'une demande stable pour les fêtes de fin d'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'impact des tarifs douaniers dans les paragraphes 4-5)

Under Armour UAA.N a enregistré vendredi une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, les efforts de redressement du fabricant de vêtements de sport visant à simplifier l'assortiment de produits ayant permis de stabiliser la demande pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

Le distributeur basé à Baltimore a intensifié ses efforts de restructuration au cours de l'année dernière pour relancer les ventes grâce à des opérations rationalisées et à des mesures de réduction des coûts, tout en élargissant son portefeuille de produits haut de gamme.

Under Armour a réduit ses remises et prévoit de supprimer environ 25 % de ses gammes de produits pour se concentrer sur des articles plus chers dans des catégories telles que l'entraînement, la course à pied et les sports d'équipe, ont déclaré ses dirigeants.

Par ailleurs, l'augmentation des droits de douane américains, en particulier sur les produits provenant de centres de production clés tels que le Viêt Nam et l'Indonésie, devrait entraîner des coûts supplémentaires liés aux droits de douane d'environ 100 millions de dollars pour l'entreprise au cours de l'exercice fiscal.

Elle prévoit une contraction de 190 points de base de la marge brute pour l'exercice 2026, en grande partie liée aux coûts tarifaires. Pour le trimestre, la marge brute a chuté de 310 points de base pour atteindre 44,4 %.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord a chuté de 10 %, tandis que la demande stable en Europe a contribué à augmenter les ventes internationales de 3 %, dans un contexte de tendances plus faibles en Asie.

Le chiffre d'affaires du commerce de gros a chuté de 6 %, les détaillants ayant passé moins de commandes dans un contexte d'incertitude macroéconomique et de dépenses de consommation plus prudentes.

La société a enregistré une baisse de 5 % de son chiffre d'affaires à 1,33 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 6,3 % à 1,31 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société, qui ont perdu environ 40 % de leur valeur l'année dernière, ont augmenté d'environ 2 % avant la cloche.

Elle prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 de 10 cents à 11 cents, contre un objectif précédent de 3 à 5 cents.

Elle prévoit une baisse de 4 % de son chiffre d'affaires annuel, alors qu'elle tablait auparavant sur une baisse de 4 à 5 %. Les analystes s'attendaient à une baisse de 4,2 %, à 4,95 milliards de dollars.