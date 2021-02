Un vent d'optimisme est revenu souffler sur les marchés

A Paris, Airbus a bondi de 6,59% pour signer la plus forte hausse du CAC 40 emportant dans son sillage Safran (+4,76%). Le géant aéronautique a été porté par Morgan Stanley, qui a relevé sa recommandation de Pondérer en ligne à Surpondérer sur la valeur, tout en boostant son objectif de cours de 73 à 112 euros.

Enfin, les marchés attendent avec intérêt ce soir les résultats d'Amazon et Alphabet, deux poids lourds de la cote.

Par ailleurs, les tensions entre les fabricants de vaccins contre le Covid-19 et l'Europe se sont un peu calmées, chacune des parties ayant mis de l'eau dans son vin. Pour preuve, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé l'objectif d'une vaccination de 70% de la population adulte avant la fin de l'été.

