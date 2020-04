Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un tribunal US empêche Twitter de révéler des demandes de surveillance Reuters • 18/04/2020 à 12:11









UN TRIBUNAL US EMPÊCHE TWITTER DE RÉVÉLER DES DEMANDES DE SURVEILLANCE (Reuters) - Un tribunal californien a empêché le groupe Twitter de révéler des demandes de surveillance émanant du gouvernement américain après avoir retenu les arguments du gouvernement selon lesquels de telles révélations nuiraient à la sécurité nationale. Au terme d'une bataille judiciaire de près de six ans, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a accédé à la demande du gouvernement américain de rejeter la plainte déposée par Twitter en 2014. Dans une ordonnance de onze pages, la juge a estimé qu'accéder à la requête du réseau social "serait susceptible de causer un préjudice grave ou imminent à la sécurité nationale". Twitter avait engagé des poursuites contre le ministère US de la Justice dans un bras-de-fer avec les agences fédérales à un moment où l'industrie de l'internet, qui s'est auto-proclamée championne de la liberté d'expression, cherche à révéler l'étendue de la surveillance par le gouvernement américain. Le réseau social n'a pas donné suite dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters. (Kanishka Singh, version française Matthieu Protard)

