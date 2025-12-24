Un tribunal sud-coréen rejette la demande de blocage de la vente d'actions de Korea Zinc liée à une fonderie américaine

Une décision de justice autorise Korea Zinc à poursuivre son projet de fonderie aux États-Unis, d'une valeur de 7,4 milliards de dollars

MBK Partners et YoungPoong s'inquiètent de la dilution des actionnaires

Korea Zinc déclare que le projet américain s'aligne sur les objectifs de la chaîne d'approvisionnement en minerais de Washington

Le gouvernement américain et les investisseurs contrôleront 10 % de Korea Zinc

(Ajout de la déclaration de MBK-YoungPoong, des mouvements d'actions et du contexte) par Hyunjoo Jin, Heejin Kim et Heekyong Yang

Un tribunal sud-coréen a rejeté mercredi la demande de deux actionnaires importants de Korea Zinc 010130.KS - MBK Partners et YoungPoong 000670.KS - de bloquer le plan du raffineur de zinc d'émettre de nouvelles actions pour aider à financer un projet de fonderie américain de 7,4 milliards de dollars , a déclaré un porte-parole de Korea Zinc.

La décision, qui devrait ouvrir la voie au projet, a fait grimper les actions de Korea Zinc de 5 %, tandis que celles de YoungPoong ont chuté de 10 %.

La semaine dernière, Korea Zinc, le plus grand producteur mondial de zinc raffiné, a déclaré qu'il construirait dans l'État du Tennessee une raffinerie de minéraux critiques d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, qui sera en grande partie financée par le gouvernement américain et qui vise à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine pour les matériaux utilisés dans les puces, l'électronique et l'armement.

Selon ce plan, Korea Zinc vendra des actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise contrôlée par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains dont le nom n'a pas été révélé, qui contrôleront alors environ 10 % de l'entreprise sud-coréenne.

La société de capital-investissement MBK Partners et leconglomérat YoungPoong, qui détiennent ensemble environ 46 % de Korea Zinc, se sont déclarés déçus par la décision du tribunal, réitérant leurs inquiétudes quant à la dilution potentielle des actionnaires et à l'équité des conditions d'investissement.

malgré ce résultat, YoungPoong et MBK Partners ont l'intention de soutenir le projet de fonderie américaine afin qu'il puisse produire de véritables résultats "gagnant-gagnant" pour les États-Unis, Korea Zinc et l'économie coréenne dans son ensemble", ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué.

Korea Zinc n'a pas commenté immédiatement la décision du tribunal. Le tribunal central de district de Séoul n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les experts en gouvernance estiment que l'un des principaux bénéficiaires de l'accord sur la fonderie américaine serait le président de Korea Zinc, Yun B. Choi, qui, depuis octobre de l'année dernière, est engagé dans une bataille pour le contrôle de l'entreprise avec MBK et YoungPoong. L'émission d'actions à un allié potentiel pourrait faire pencher la balance du pouvoir en faveur de M. Choi.

Korea Zinc a déclaré que le projet de fonderie aux États-Unis alignait les efforts de Washington pour diversifier les chaînes d'approvisionnement en minerais sur l'objectif de l'entreprise de construire une base de croissance en prenant pied rapidement aux États-Unis, le plus grand marché de minerais critiques au monde.

Les actions de Korea Zinc et de YoungPoong étaient respectivement en hausse de 0,4 % et en baisse de 9,0 %, par rapport à une hausse de 0,1 % de l'indice de référence KOSPI

.KS11 à 0403 GMT.