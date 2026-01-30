Un tribunal panaméen annule les contrats portuaires de CK Hutchison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Cour suprême du Panama a annulé jeudi en fin de journée des contrats portuaires clés détenus par une filiale de CK Hutchison 0001.HK , basée à Hong Kong, jugeant ces contrats inconstitutionnels et laissant planer le doute sur l'avenir des opérations le long du canal de Panama.

Panama Ports Company, une filiale de CK Hutchison, est titulaire depuis les années 1990 de contrats d'exploitation de terminaux à conteneurs aux entrées pacifique et atlantique du canal, distincts des opérations de la voie navigable.

La décision intervient dans un contexte de rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine sur les routes commerciales mondiales, environ 5 % du commerce maritime mondial passant par le canal de Panama, et est considérée comme une victoire pour Washington, où le président Donald Trump a fait pression pour limiter l'influence chinoise et renforcer le contrôle des États-Unis sur la voie navigable.

Les détracteurs de ces contrats, qui ont été prolongés ces dernières années, affirment qu'ils sont inconstitutionnels et qu'ils désavantagent le Panama.

La décision de la Cour suprême pourrait contraindre le Panama à restructurer le cadre juridique nécessaire à la conclusion de contrats d'exploitation portuaire et à rouvrir éventuellement la porte à un nouvel appel d'offres pour les terminaux.