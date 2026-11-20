Un tribunal néerlandais estime qu'un SUV de la société chinoise BYD enfreint les droits de conception du Defender de JLR

Un juge du tribunal de grande instance de La Haye a statué vendredi qu'un grand SUV fabriqué par BYD 002594.SZ enfreignait le droit des dessins et modèles du célèbre modèle Defender de Jaguar Land Rover et a prononcé une injonction provisoire interdisant au constructeur automobile chinois de commercialiser ce véhicule dans l'Union européenne.

JLR, une filiale du groupe indien Tata Motors TAMO.NS , a engagé cette procédure en début d’année après que BYD eut annoncé sur son site web britannique que le SUV Ti7 à sept places était disponible à la commande, les livraisons aux clients devant débuter en janvier 2027.

BYD a lancé le Fangchengbao Ti7 en Chine l’année dernière.

"Dans le cadre de cette procédure en référé, le juge des référés a estimé que le Ti7 portait atteinte au dessin ou modèle de Jaguar Land Rover déposé auprès de l’UE", indique la décision du tribunal. "Les éléments caractéristiques et distinctifs de ce dessin ou modèle se retrouvent dans le BYD Ti7."

L’injonction provisoire est valable une semaine, le tribunal ayant estimé que BYD " n’a actuellement aucun projet concret de commercialisation du Ti7 sur le marché de l’UE ".

Le juge a toutefois estimé que le tribunal n’était pas compétent pour statuer sur la filiale britannique de BYD.

Il est rare en Europe que de grands constructeurs automobiles saisissent la justice pour violation de droits de dessin ou modèle. Il est également inhabituel qu’une telle décision soit rendue à un stade aussi précoce d’une procédure qui est en cours et susceptible de durer un certain temps.

" Nous protégeons notre propriété intellectuelle et engageons des poursuites judiciaires lorsque cela s’avère nécessaire ", a déclaré JLR dans un communiqué. " La procédure judiciaire est en cours, et nous ne ferons pas d’autres commentaires pour l’instant. "

Les constructeurs automobiles traditionnels se sont souvent plaints que les constructeurs chinois copiaient leurs designs, bien que peu de choses aient été prouvées devant les tribunaux. En 2005, par exemple, General Motors et son concurrent chinois Chery ont conclu un accord à l’amiable concernant la Chery QQ, que le premier constructeur automobile américain qualifiait de copie de sa Chevrolet Spark.

Dans un communiqué, BYD a déclaré qu’elle " contestait fermement " cette décision et qu’elle ferait appel.

" La BYD Ti 7 est le fruit d’un travail de conception indépendant mené par BYD et ne porte atteinte à aucun des droits de JLR ", a déclaré BYD. " Nous utiliserons tous les recours juridiques à notre disposition pour démontrer que cette décision est erronée. "

BYD a connu une croissance rapide en Europe depuis le lancement de ses ventes sur le continent fin 2022. Selon les données de l’ACEA, entre janvier et septembre de cette année, les ventes du constructeur chinois ont plus que doublé pour atteindre plus de 280 000 véhicules en Europe par rapport à la même période l’année dernière, dépassant ainsi celles de Ford, Tesla et Nissan.