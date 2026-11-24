Un tribunal du Kazakhstan a partiellement fait droit à un recours formé par la North Caspian Operating Company (NCOC), qui exploite le gisement pétrolier de Kashagan, dans une affaire portant sur une amende de 2,36 billions de tenges (5,18 milliards de dollars), a rapporté mardi l'agence de presse russe Interfax.
Cet appel concernait une décision rendue le 30 juillet par un tribunal administratif local restreignant certaines actions de la NCOC.
La NCOC est empêtrée dans un long bras de fer juridique avec le gouvernement kazakh, qui l'accuse d'infractions environnementales liées au stockage de soufre et lui a infligé une lourde amende.
La NCOC et ses sous-traitants ont rejeté cette amende ainsi que ces allégations, et l'affaire est actuellement examinée dans le cadre d'un arbitrage international.
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