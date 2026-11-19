Un tribunal italien reporte sa décision dans l'affaire concernant les réseaux sociaux Meta et TikTok, dans l'attente des mesures restrictives du gouvernement

Un tribunal de Milan a reporté jeudi au 21 janvier sa décision dans une affaire portée devant la justice par un groupe de familles italiennes visant à restreindre l'accès des mineurs à Meta META.O et TikTok, alors que le gouvernement prépare ses propres mesures restrictives.

Les juges devaient se prononcer jeudi, mais ont reporté l'audience au 21 janvier, ont indiqué les avocats impliqués dans l'affaire, après que le gouvernement italien a annoncé mercredi qu'il s'attendait à ce que le Parlement approuve d'ici la fin de l'année un décret restreignant l'accès des mineurs aux réseaux sociaux . L'audience s'est déroulée à huis clos.

L’action collective en injonction , intentée par le MOIGE, une association italienne de parents, demande au tribunal d’exiger des entreprises qui exploitent Facebook, Instagram et TikTok qu’elles adoptent des systèmes de vérification de l’âge plus stricts pour les utilisateurs de moins de 14 ans.

Elle réclame également des mesures visant à supprimer les algorithmes potentiellement manipulateurs et à obliger les plateformes à fournir des informations plus transparentes sur les risques potentiels liés à une utilisation excessive des réseaux sociaux.

Les avocats de la MOIGE ont indiqué que le tribunal avait lié ce report aux projets du gouvernement et que les juges souhaitaient attendre leur aboutissement avant de se prononcer.

Ces projets comprennent un amendement à un décret sur la sécurité, proposé en début de semaine par la coalition au pouvoir de la Première ministre Giorgia Meloni, qui interdirait aux enfants de moins de 13 ans de posséder des comptes sur les réseaux sociaux.

Stefano Bertone, avocat du MOIGE, a déclaré que l’association avait demandé jeudi aux juges de rendre une ordonnance immédiate imposant des contrôles d’âge plus stricts et d’autres exigences aux entreprises, plutôt que d’attendre les mesures du gouvernement.

“Nous avons clairement fait savoir qu’une injonction était nécessaire dès aujourd’hui, compte tenu de l’urgence de la situation et des cas liés à une dépendance pathologique aux réseaux sociaux qui se produisent chaque jour et chaque semaine”, a-t-il déclaré.

La MOIGE a déclaré vouloir protéger quelque 3,5 millions d’enfants italiens âgés de 7 à 14 ans qui, selon elle, sont illégalement actifs sur les plateformes de réseaux sociaux.

Lors de la première audience en mai, les avocats de Meta et de TikTok ont soulevé des exceptions préliminaires, contestant la compétence des tribunaux italiens pour statuer sur leurs agissements.

Meta a rejeté les allégations de la MOIGE, affirmant avoir mis en place des mesures, notamment les comptes “Teen” et d’autres dispositifs de protection destinés à protéger les jeunes utilisateurs.

TikTok a déclaré appliquer rigoureusement ses règles communautaires, notamment celles visant à protéger la santé mentale et comportementale, et supprimer de manière proactive plus de 99 % des contenus qui les enfreignent.

Les entreprises de réseaux sociaux subissent des pressions pour modifier leurs algorithmes, alors que l’on s’inquiète de plus en plus, à l’échelle mondiale, que leurs plateformes ne contribuent à une crise de santé mentale chez les enfants.