Un tribunal indien se prononce contre Tiger Global dans l'affaire fiscale de l'accord Walmart de 2018
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte en fonction de la décision du tribunal)

La plus haute juridiction indienne a décidé que la vente par Tiger Global de sa participation de 1,6 milliard de dollars dans la société indienne de commerce électronique Flipkart à Walmart en 2018 était soumise à l'impôt, donnant ainsi gain de cause à New Delhi dans une décision historique sur l'utilisation des conventions fiscales internationales par les entreprises.

Suivi de près par les investisseurs étrangers, le litige porte sur la manière dont la société d'investissement américaine a utilisé la convention fiscale entre l'Inde et Maurice pour réclamer des exonérations fiscales et sur les objections farouches de New Delhi à ce sujet. La décision aura des répercussions sur la manière dont l'Inde applique les principes fiscaux dans les transactions transfrontalières.

