Un tribunal indien renforce les exigences relatives à l'étiquetage alimentaire et demande aux entreprises agroalimentaires mondiales de mettre fin aux « deux poids, deux mesures »

Jeudi, la plus haute juridiction indienne a renforcé une proposition du gouvernement relative à l'étiquetage des emballages alimentaires et a critiqué ce qu'elle a qualifié de « deux poids, deux mesures » de la part des multinationales qui s'opposent aux étiquettes d'avertissement nutritionnelles en Inde mais les appliquent volontairement sur certains autres marchés.

Dans le cadre d’un recours introduit par des militants de la santé déçus par le projet gouvernemental concernant les étiquettes d’avertissement sur les ingrédients, la Cour suprême a statué que le régime d’étiquetage devait exiger des étiquettes distinctes pour signaler les teneurs élevées en sel, en sucre et en matières grasses, et non une seule comme proposé initialement.

Elle a également déclaré que les multinationales devaient adopter des normes uniformes dans toutes les juridictions, soulignant que des inquiétudes avaient été exprimées quant au fait que la composition des produits différait souvent d’un territoire à l’autre.

“Si cela s’avère vrai, de tels deux poids deux mesures sont profondément préoccupants”, a déclaré la Cour, sans citer aucune entreprise. “Un consommateur en Inde a droit à une protection et à des informations au moins équivalentes à celles d’un consommateur aux États-Unis ou au Royaume-Uni.”

Le débat sur la sécurité alimentaire s’est intensifié en Inde depuis que le gouvernement indien a opté pour un régime d’étiquetage moins strict, suite au lobbying de Coca-Cola et de groupes soutenant Nestlé et PepsiCo, qui affirmaient que les étiquettes d’avertissement étaient inefficaces. De nombreuses entreprises ont mis en œuvre de telles mesures de leur propre initiative sur les marchés européens, a constaté Reuters.

Une canette de Fanta vendue à Londres contient 63 calories, mais le produit de même taille en Inde contient trois fois plus de sucre et 185 calories, avait rapporté Reuters. Les militants pour la santé en Inde ont à plusieurs reprises fait part de leurs inquiétudes concernant la quantité de sucre présente dans ces boissons.

La décision rendue jeudi constituera un revers majeur pour les acteurs du secteur agroalimentaire tels que PepsiCo PEP.O , Mondelez, Coca-Cola KO.N , Unilever ULVR.L et Nestlé NESN.S , qui s’opposent depuis longtemps à ces étiquettes. La plupart des entreprises étrangères considèrent l’Inde comme l’un de leurs plus grands marchés de consommation, et leurs dirigeants estiment en privé que de telles mesures pourraient avoir un impact sur les ventes de produits alimentaires tant locaux qu’internationaux.

Les entreprises agroalimentaires n’ont pas réagi dans l’immédiat à la décision de justice.

TROIS ÉTIQUETTES, ET NON UNE SEULE

L’Inde mène actuellement une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire, menant des descentes à l’échelle nationale dans les restaurants, dans un contexte d’inquiétudes liées au manque d’hygiène et au non-respect des normes. Les nouvelles étiquettes d’avertissement rouges apposées sur le devant des emballages aligneront davantage le régime d’étiquetage indien sur celui de marchés tels que le Chili et le Mexique, qui appliquent des régimes d’étiquetage stricts.

La Cour suprême a estimé que le gouvernement devait renforcer sa proposition, en imposant des étiquettes d’avertissement distinctes de forme hexagonale pour les teneurs élevées en sel, en sucre et en matières grasses sur le devant des emballages, et non pas une seule comme l’avait proposé précédemment l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes.

“L’Autorité devra veiller à ce qu’un hexagone distinct soit prévu pour chaque “nutriment préoccupant”, chacun comportant la mention “riche en matières grasses”, “riche en sucre”, “riche en sel”… plutôt qu’un seul hexagone combiné”, a déclaré le juge de la Cour suprême J.B. Pardiwala.

Les militants pour la santé ont salué la décision rendue jeudi.

“Il s’agit sans aucun doute d’une avancée historique dans l’histoire nutritionnelle du pays”, a déclaré Rajiv Shankar Dvivedi, l’avocat principal de l’association à but non lucratif “3S And Our Health”, à l’origine du recours.

M. Pardiwala a demandé aux avocats pourquoi ils ne souriaient pas après avoir entendu la décision. Lorsqu’un d’entre eux a répondu qu’il représentait l’industrie agroalimentaire, le juge l’a taquiné en disant qu’une fois que l’avocat aurait lu les 150 pages de la décision, “il ne restera peut-être plus rien sur votre visage”.

“Il s’agit ici d’un intérêt public supérieur, d’un intérêt national”, a ajouté le juge, appelant à une application stricte des ordonnances de la Cour.

L’industrie disposera d’un an pour s’adapter aux changements une fois que la loi sur l’étiquetage aura été finalisée.