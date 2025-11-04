 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 037,77
-0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un tribunal indien lève l'interdiction de partage des données de WhatsApp et confirme l'amende de Meta
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal d'appel indien a annulé mardi l'interdiction de cinq ans imposée par un organisme de surveillance de la concurrence à WhatsApp, propriété de Meta, de partager des données d'utilisateurs avec d'autres entités Meta à des fins publicitaires, marquant une victoire partielle pour la major technologique américaine, mais a maintenu une amende.

WhatsApp avait contesté l'interdiction du partage de données entre WhatsApp et d'autres entités Meta décrétée par la Commission de la concurrence de l'Inde en novembre 2024, avertissant qu'elle pourrait être obligée de revenir sur certaines fonctionnalités.

Meta a également reproché à la CCI de ne pas disposer de l'"expertise technique" nécessaire pour comprendre les ramifications de son ordonnance.

Le National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) a levé l'interdiction de partage des données, notant que "la justification de l'interdiction n'existait pas du tout".

Il a toutefois confirmé l'amende de 25,4 millions de dollars que la CCI avait imposée, estimant que Meta avait abusé de sa position dominante en imposant des conditions déloyales.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'affaire a débuté en 2021 à la suite de critiques concernant les modifications apportées à la politique de confidentialité de WhatsApp. L'enquête de la CCI a révélé que cette politique poussait les utilisateurs à accepter les changements sous peine de perdre l'accès au service.

L'Inde est le plus grand marché de Meta et compte le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp dans le monde.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
632,2300 USD NASDAQ -0,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank