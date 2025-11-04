Un tribunal indien lève l'interdiction de partage des données de WhatsApp et confirme l'amende de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal d'appel indien a annulé mardi l'interdiction de cinq ans imposée par un organisme de surveillance de la concurrence à WhatsApp, propriété de Meta, de partager des données d'utilisateurs avec d'autres entités Meta à des fins publicitaires, marquant une victoire partielle pour la major technologique américaine, mais a maintenu une amende.

WhatsApp avait contesté l'interdiction du partage de données entre WhatsApp et d'autres entités Meta décrétée par la Commission de la concurrence de l'Inde en novembre 2024, avertissant qu'elle pourrait être obligée de revenir sur certaines fonctionnalités.

Meta a également reproché à la CCI de ne pas disposer de l'"expertise technique" nécessaire pour comprendre les ramifications de son ordonnance.

Le National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) a levé l'interdiction de partage des données, notant que "la justification de l'interdiction n'existait pas du tout".

Il a toutefois confirmé l'amende de 25,4 millions de dollars que la CCI avait imposée, estimant que Meta avait abusé de sa position dominante en imposant des conditions déloyales.

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'affaire a débuté en 2021 à la suite de critiques concernant les modifications apportées à la politique de confidentialité de WhatsApp. L'enquête de la CCI a révélé que cette politique poussait les utilisateurs à accepter les changements sous peine de perdre l'accès au service.

L'Inde est le plus grand marché de Meta et compte le plus grand nombre d'utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp dans le monde.