Un tribunal britannique rejette la plainte déposée contre une société de jeux d'argent par la famille d'un homme qui s'est suicidé

Vendredi, la Haute Cour de Londres a rejeté une action en justice intentée contre Betfair par la famille d’un homme qui s’était donné la mort, rejetant ainsi leur argument selon lequel la société de jeux d’argent avait un devoir de diligence à son égard, dans une affaire très suivie par le secteur.

La famille de Luke Ashton, âgé de 40 ans, qui s'est suicidé en avril 2021, affirmait que Betfair l'avait encouragé à jouer et que cela avait aggravé un trouble lié au jeu, causant ou contribuant de manière significative à son décès. Betfair a nié ces allégations.

Le juge Jonathan Swift a rejeté l’affaire, estimant que le devoir de diligence invoqué par la famille ne s’appliquait pas.

“Il n’existe pas de preuves suffisantes pour étayer la conclusion selon laquelle M. Ashton souffrait effectivement d’un trouble lié au jeu et, dans ces conditions, il n’existe aucun fondement permettant de satisfaire à l’exigence de prévisibilité”, indique le jugement.

La famille a poursuivi TSE Malta, la société holding de Flutter qui détient les marques Betfair, Paddy Power et Sportsbet, en invoquant la négligence de la société de paris.

Lors d’une audience en juin , les avocats de la veuve d’Ashton, Annie Ashton, ont fait valoir que Betfair avait créé ou entretenu le risque de préjudice par des actions “notamment la conception et l’exploitation d’un produit de jeu créant une dépendance, ainsi que l’octroi d’incitations et de paris gratuits”.

Le tribunal a appris qu’Ashton avait misé des milliers de livres et perdu des sommes considérables. Dans des messages laissés à sa femme et à ses enfants avant son décès, il a déclaré que sa “santé mentale (était) complètement en pagaille” et que “le jeu n’était que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase”.

Betfair a fait valoir que des décisions antérieures de tribunaux anglais avaient établi que les opérateurs de jeux d’argent n’avaient aucune “obligation générale de protéger les joueurs à problèmes contre les conséquences de leurs actes”.

“Bien que nous saluions la décision du tribunal, il s’agit d’une affaire tragique et nous adressons une nouvelle fois nos sincères condoléances à Mme Ashton et à sa famille”, a déclaré un porte-parole de Flutter UKI.

Le secteur britannique des jeux d’argent fait face à des appels de plus en plus pressants en faveur d’une hausse des taxes et d’une réglementation plus stricte pour lutter contre la dépendance, les paris étant devenus plus répandus et plus facilement accessibles via les smartphones.

Le ministre des Finances, John Healey, a annoncé le mois dernier, dans le cadre de son budget annuel, une augmentation de la “Machine Games Duty”, une taxe sur les recettes nettes générées par certaines machines à sous.

Les opérateurs de jeux d’argent avaient averti, avant la présentation du budget, qu’une hausse des taxes pourrait entraîner des suppressions d’emplois dans un secteur déjà confronté aux augmentations fiscales annoncées l’année dernière.