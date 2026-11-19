Le gouvernement britannique a émis une injonction visant à contourner le cryptage afin d’accéder aux données des clients détenues par Apple AAPL.O , a confirmé jeudi un tribunal londonien, rejetant l’argument selon lequel la révélation de l’existence de cette injonction pourrait nuire à la sécurité nationale.

Le gouvernement avait déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’existence de cette ordonnance, appelée « avis de capacité technique », car il appliquait une politique consistant à « ni confirmer ni infirmer » les questions de sécurité.

Toutefois, le Tribunal des pouvoirs d’enquête a estimé que, compte tenu de la quantité d’informations déjà dans le domaine public, la confirmation de cette ordonnance ne causerait que peu de préjudice, voire aucun.

En réponse à cette décision, le gouvernement britannique a déclaré que le droit à la vie privée était essentiel, mais qu’il ne devait pas se faire au détriment de la sécurité publique.

« Depuis plusieurs années, Apple aide la police et les services de renseignement à traquer les criminels et à les traduire en justice, conformément à la loi », a déclaré un porte-parole du gouvernement dans un communiqué. « Cet avis de capacité technique exige simplement qu’ils conservent la capacité de le faire. »

PREMIÈRE ORDONNANCE ANNULÉE APRÈS L’INTERVENTION DES ÉTATS-UNIS

En janvier de l’année dernière, le Royaume-Uni avait émis une première notification concernant ce que l’on appelle une « porte dérobée », afin de lui permettre d’accéder aux sauvegardes cryptées dans le cloud des données de citoyens américains et britanniques.

Cette demande a été abandonnée à l’issue de plusieurs mois de négociations avec l’administration du président américain Donald Trump, mais en juillet, le Royaume-Uni a publié une deuxième notification qui ne concernait que les clients britanniques d’Apple.

Apple a lancé une nouvelle action en justice contre le gouvernement devant le tribunal, une juridiction spécialisée, mais n’avait pas pu en dévoiler publiquement les raisons en raison de restrictions juridiques.

Des associations de défense des droits civiques et Apple avaient déclaré au tribunal lors d’une audience en septembre que la politique du gouvernement britannique consistant à «ni confirmer ni infirmer» constituait un affront à la transparence de la justice et empêchait tout débat public constructif.

Le tribunal a indiqué dans sa décision que le gouvernement « n’a pas établi qu’il serait préjudiciable à la sécurité nationale de révéler dans le cadre de cette procédure, comme c’est le cas, qu’ (le ministère de l’Intérieur britannique) a adressé à Apple un avis de capacité technique ».

Le tribunal a précisé avoir également rendu des jugements à huis clos qui ne pouvaient être divulgués sans « porter atteinte à l’intérêt général ».

La décision rendue jeudi visait uniquement à déterminer si l’avis pouvait être rendu public; le procès visant à statuer sur le fond de l’affaire n’est pas prévu avant l’année prochaine.

« Les décisions ayant une incidence sur la sécurité du public britannique doivent être prises par des gouvernements démocratiquement élus et des juges indépendants, et non dans les salles de réunion des entreprises technologiques », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

LE ROYAUME-UNI A ESTIMÉ QUE CETTE CONFIRMATION PRÉSENTAIT UN RISQUE

L’avocat du gouvernement avait fait valoir que l’abandon de la position consistant à «ni confirmer ni infirmer» constituait un risque pour la sécurité nationale et «apporterait une aide matérielle à des acteurs hostiles».

Cependant, les avocats des associations Privacy International et Liberty ont estimé que le refus de confirmer l’existence de l’ordonnance était devenu « grotesque » après que des responsables politiques et des fonctionnaires américains eurent publiquement fait référence à l’ordonnance initiale et que des sources gouvernementales britanniques non identifiées l’eussent confirmée.

Akiko Hart, directrice de Liberty, a qualifié cette décision de « victoire pour la transparence ».

« Le public mérite de savoir quand les actions du gouvernement portent atteinte à sa vie privée et à sa sécurité », a déclaré Mme Hart dans un communiqué.

Le tribunal a indiqué que « la mesure dans laquelle, le cas échéant, les détails de la notification du gouvernement pourraient être divulgués sans porter atteinte à la sécurité nationale ou à l’intérêt général » serait examinée lors d’audiences ultérieures.