Un tribunal brésilien rétablit l'ordre de libérer l'accès au terminal portuaire de Santarem

Un tribunal brésilien a rétabli mercredi en fin de journée une ordonnance visant à libérer l'accès au terminal portuaire fluvial de Santarem où opère le négociant en céréales américain Cargill, selon une décision signée par le juge fédéral Shamyl Cipriano et consultée par Reuters. Depuis plusieurs jours, des manifestants indigènes bloquent la circulation des camions à l'entrée du terminal céréalier de Cargill à Santarem, dans le nord du Brésil, pour protester contre les projets de dragage du fleuve Tapajos.

Vendredi dernier, un tribunal fédéral a rendu une décision obligeant le gouvernement à adopter des mesures dans les 48 heures pour expulser les manifestants et rétablir l'accès aux installations de Cargill dans l'État de Para.

Les procureurs fédéraux ont déclaré à Reuters qu'ils avaient fait appel de cette décision, arguant que celle-ci ignorait les normes du Conseil national de la justice, qui exige la participation directe des peuples indigènes et la tenue d'audiences de médiation avant toute expulsion.

La décision a été annulée dimanche, selon les procureurs, avant que la réintégration de mercredi n'offre une victoire à Cargill.

Les procureurs analysent actuellement la dernière décision du tribunal.

Cargill s'est refusé à tout commentaire.