Un tribunal brésilien rétablit l'ordre de libérer l'accès au terminal portuaire de Santarem

(Rectificatif: correction du jour de la semaine de la décision du tribunal, qui était mercredi)

Un tribunal brésilien a rétabli mercredi soir une ordonnance visant à libérer l'accès au terminal portuaire de Santarem où opère le négociant en céréales américain Cargill, selon une décision signée par le juge fédéral Shamyl Cipriano et consultée par Reuters.

Les installations étaient bloquées par des groupes indigènes qui protestaient contre des projets de dragage du fleuve Tapajos.