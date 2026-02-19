 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un tribunal brésilien rétablit l'ordre de libérer l'accès au terminal portuaire de Santarem
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 19:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Rectificatif: correction du jour de la semaine de la décision du tribunal, qui était mercredi)

Un tribunal brésilien a rétabli mercredi soir une ordonnance visant à libérer l'accès au terminal portuaire de Santarem où opère le négociant en céréales américain Cargill, selon une décision signée par le juge fédéral Shamyl Cipriano et consultée par Reuters.

Les installations étaient bloquées par des groupes indigènes qui protestaient contre des projets de dragage du fleuve Tapajos.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank