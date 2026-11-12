Un tribunal belge annule la saisie de fonds destinés au contrôle aérien polonais liée à Pfizer

Un tribunal belge a annulé une ordonnance qui privait l’agence chargée de la gestion du contrôle aérien en Pologne de redevances représentant plus de 80 % de ses revenus, après que Pfizer PFE.N avait intenté une action contre la Pologne pour obtenir le paiement des vaccins contre la COVID-19.

Cette saisie avait été effectuée dans le cadre d’une décision rendue par un tribunal belge dans le cadre d’un litige en cours opposant Pfizer à la Pologne concernant des paiements d’un montant de 1,3 milliard d’euros (1,4 milliard de dollars)

L'Agence polonaise des services de navigation aérienne (PANSA) s'est opposée à cette saisie

Dans un communiqué publié jeudi, la PANSA a indiqué avoir reçu une décision d’un tribunal de première instance de Bruxelles qui a jugé son opposition « fondée » et a annulé une ordonnance judiciaire datée du 25 juin

Cette décision est favorable à la PANSA, mais le jugement n’est pas définitif, a-t-elle ajouté

Dans des commentaires publiés jeudi, Pfizer a fait référence à une décision de justice rendue en avril qui, selon elle, confirmait « l’importance des obligations contractuelles qui ont sous-tendu la réponse européenne efficace face à la pandémie »

Elle a précisé que la décision de jeudi ne concernait qu’un seul moyen d’exécution de ce jugement

« Nous prenons les mesures appropriées, par le biais des mécanismes juridiques et contractuels en place, pour garantir le respect de la décision du tribunal », a-t-elle déclaré, en référence à la décision d’avril.

Le ministère polonais de la Santé a également publié un communiqué, indiquant que le tribunal avait confirmé que les fonds provenant des « redevances de transit » appartenaient à la PANSA et non au Trésor public polonais.