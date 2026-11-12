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Un tribunal belge annule la saisie de fonds destinés au contrôle aérien polonais liée à Pfizer
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 17:45

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Un tribunal belge a annulé une ordonnance qui privait l’agence chargée de la gestion du contrôle aérien en Pologne de redevances représentant plus de 80 % de ses revenus, après que Pfizer PFE.N avait intenté une action contre la Pologne pour obtenir le paiement des vaccins contre la COVID-19.

  • Cette saisie avait été effectuée dans le cadre d’une décision rendue par un tribunal belge dans le cadre d’un litige en cours opposant Pfizer à la Pologne concernant des paiements d’un montant de 1,3 milliard d’euros (1,4 milliard de dollars)

  • L'Agence polonaise des services de navigation aérienne (PANSA) s'est opposée à cette saisie

  • Dans un communiqué publié jeudi, la PANSA a indiqué avoir reçu une décision d’un tribunal de première instance de Bruxelles qui a jugé son opposition « fondée » et a annulé une ordonnance judiciaire datée du 25 juin

  • Cette décision est favorable à la PANSA, mais le jugement n’est pas définitif, a-t-elle ajouté

  • Dans des commentaires publiés jeudi, Pfizer a fait référence à une décision de justice rendue en avril qui, selon elle, confirmait « l’importance des obligations contractuelles qui ont sous-tendu la réponse européenne efficace face à la pandémie »

  • Elle a précisé que la décision de jeudi ne concernait qu’un seul moyen d’exécution de ce jugement

  • « Nous prenons les mesures appropriées, par le biais des mécanismes juridiques et contractuels en place, pour garantir le respect de la décision du tribunal », a-t-elle déclaré, en référence à la décision d’avril.

  • Le ministère polonais de la Santé a également publié un communiqué, indiquant que le tribunal avait confirmé que les fonds provenant des « redevances de transit » appartenaient à la PANSA et non au Trésor public polonais.

  • « Elle n’est pas responsable des obligations du Trésor public; par conséquent, ses fonds ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire les créances de Pfizer à l’encontre de la Pologne », précise le communiqué.

(1 dollar = 0,9027 euro)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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