Un tribunal américain se montre réticent face à l'action en justice intentée par le Missouri concernant les politiques de diversité, d'équité et d'inclusion de Starbucks

Mardi, un collège de juges d'une cour d'appel américaine s'est montré sceptique quant à la possibilité pour l'État du Missouri de poursuivre Starbucks devant un tribunal fédéral pour discrimination présumée à l'encontre de salariés et de candidats à l'embauche dans le cadre de la poursuite de ses objectifs de diversité , d'équité et d'inclusion.

Un collège de trois juges de la Cour d’appel du 8e circuit des États-Unis, à Kansas City (Missouri), a examiné l’appel interjeté par le Missouri contre la décision d’un juge rejetant la plainte déposée en 2025 par cet État dirigé par les républicains, au motif que celui-ci n’avait pas réussi à identifier « ne serait-ce qu’un seul résident du Missouri » qui aurait été victime de discrimination de la part de Starbucks.

La procureure générale du Missouri, Catherine Hanaway, allègue que Starbucks a illégalement lié la rémunération de ses dirigeants à la réalisation de quotas d’embauche fondés sur l’origine ethnique et le genre, et qu’elle a favorisé certains groupes pour l’accès à la formation et à la promotion professionnelle, ajoutant que des milliers de Missouriens auraient pu être affectés par ces politiques.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large menée par des responsables républicains , notamment au sein de l’administration du président Donald Trump, à l’encontre des politiques de diversité qui, selon eux, conduisent à une discrimination à l’égard des groupes majoritaires tels que les hommes et les Blancs.

Mais mardi, la formation de juges de la 8e circonscription judiciaire ne semblait pas convaincue que le bureau de Hanaway puisse intenter une action au nom des résidents de l’État sans preuve supplémentaire que Starbucks leur ait causé un préjudice. Le juge d’appel Ralph Erickson a interrogé à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles l’État n’avait pas tenté d’identifier de véritables victimes de discrimination.

« Je ne comprends tout simplement pas pourquoi cela n’a pas été fait et pourquoi nous ne nous retrouvons pas dans une situation où… les particuliers devraient intenter eux-mêmes des actions en justice », a déclaré Erickson, nommé par Trump, au solliciteur général du Missouri, Louis Capozzi.

Le collège comprenait deux autres juges nommés par Trump, les juges de circuit L. Steven Grasz et Daniel Traynor, qui se sont tous deux dits préoccupés par le manque de précisions dans l’action en justice intentée par le Missouri.

« Il me semble… que vous présentez beaucoup d’allégations conclusives, peu de faits, et il n’y a pas grand-chose là-dedans », a déclaré Grasz à Capozzi.

M. Capozzi a répondu au collège de juges que l’existence des politiques alléguées suffisait à laisser supposer qu’un grand nombre de personnes dans le Missouri, où l’on compte plus de 200 établissements Starbucks, avaient été victimes de discrimination.

« Je suis convaincu qu’au fur et à mesure que le procès avancera, des preuves de cas individuels apparaîtront », a déclaré M. Capozzi. « Mais il est trop tôt pour avancer ces arguments. »

L’avocat de Starbucks, James Bennett, a déclaré au collège de juges que le Missouri cherchait à obtenir des pouvoirs bien plus étendus que ceux reconnus par n’importe quel tribunal. M. Bennett a expliqué que le gouvernement fédéral devait se conformer à diverses exigences, notamment celle de tenter de régler les litiges à l’amiable avant d’intenter une action en justice, afin de faire respecter la législation fédérale en matière de droits civils, et que les États ne pouvaient pas appliquer ces mêmes lois tout en contournant ces procédures.

« Cette plainte affirme qu’il existe un citoyen inconnu, se trouvant dans un lieu inconnu, qui aurait subi une mesure défavorable inconnue en matière d’emploi. Et cela relève de la pure spéculation », a-t-il déclaré.

L’action en justice intentée par le Missouri vise à contraindre Starbucks à mettre fin à la discrimination présumée fondée sur la race, le sexe et l’origine nationale, à réintégrer les employés et à annuler les mesures disciplinaires prises à l’encontre des salariés prétendument victimes de discrimination, ainsi qu’à verser des dommages-intérêts d’un montant non précisé. Le juge fédéral de district John Ross, à Saint-Louis, a rejeté l’affaire en février.

En septembre, Starbucks a conclu un accord à l’amiable dans le cadre d’un procès pour discrimination intenté par l’État de Floride , s’engageant à ne pas adopter de quotas ni de préférences fondés sur la race ou le sexe dans ses décisions d’embauche, de promotion et de rémunération, ce que l’entreprise a toujours nié avoir jamais fait.

En 2023, un juge fédéral de Spokane, dans l’État de Washington, a rejeté une action en justice intentée par des actionnaires contestant les politiques de diversité de Starbucks, estimant que cette affaire soulevait des questions d’ordre public qu’il appartenait davantage aux législateurs et aux entreprises de trancher, et non aux tribunaux.

L’affaire est intitulée “État du Missouri ex rel Catherine Hanaway c. Starbucks Corporation”, 8e cour d’appel fédérale des États-Unis, n° 26-1258.

Pour le Missouri: Louis Capozzi, solliciteur général du Missouri

Pour Starbucks: James Bennett, du cabinet Dowd & Bennett

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