Un tribunal américain relance une action en justice selon laquelle un logiciel d'IA aurait favorisé la pratique des prix abusifs par les casinos du New Jersey

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Une cour d'appel fédérale a relancé mercredi un projet de recours collectif antitrust, qui accuse les principaux exploitants de casinos d'Atlantic City, dans le New Jersey, d'avoir utilisé une plateforme de gestion des revenus basée sur l'intelligence artificielle pour s'entendre sur les tarifs des chambres et surfacturer leurs clients.

Voici les détails:

* Les plaignants ont allégué que les propriétaires d’hôtels avaient transmis des informations internes sensibles, telles que des données en temps réel sur les prix et le taux d’occupation, à la plateforme du fabricant de logiciels Cendyn, connue sous le nom de Rainmaker. La plateforme utilisait des algorithmes assistés par IA pour fournir des recommandations tarifaires.

* La Cour d’appel du 3e circuit des États-Unis, à Philadelphie, a jugé que les allégations étaient suffisantes pour engager une action en justice en vertu du droit fédéral de la concurrence, s’écartant ainsi d’une décision rendue en août 2025 par la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis, basée à San Francisco, qui avait rejeté une action similaire intentée par des clients de casinos du Nevada.

* La juge fédérale de district Karen Williams avait statué en octobre 2024 que les plaignants n’avaient pas démontré comment les hôtels du New Jersey avaient utilisé les données prétendument confidentielles après leur transmission à Cendyn.

* Mais la 3e chambre d’appel a estimé que les plaignants devaient avoir la possibilité de rassembler des preuves techniques concernant le logiciel, précisant par écrit: « Un logiciel d’IA peut faciliter la collusion en permettant à des concurrents de coordonner leurs prix et de partager des informations sans jamais communiquer entre eux. »

* Les avocats des plaignants n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

* Les représentants de Cendyn, Caesars Entertainment, MGM Resorts et Hard Rock n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.