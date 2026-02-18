Un tribunal américain ordonne à DTE Energy de payer 100 millions de dollars pour violation de la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act)

Un tribunal américain a ordonné à DTE Energy DTE.N et à trois filiales de payer 100 millions de dollars et de se conformer à la loi sur la qualité de l'air (Clean Air Act) à la suite d'une violation liée à une installation de coke dans le Michigan, a déclaré le ministère de la Justice mardi.